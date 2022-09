Gerard Piqué fue visto en París junto a su nueva pareja, tras la ruptura amorosa con Shakira

El defensor central del Barcelona , Gerard Piqué, se encuentra en el ojo del huracán por el polémico manejo público de su vida amorosa en los últimos meses, que ha primado sobre el deportivo.

Ya hace unos meses se conoció, por el mismo futbolista español, la ruptura amorosa con la reconocida cantante y artista colombiana, Shakira, tras varios años de relación y dos hijos en común.

¿El motivo? Clara Chía, una joven de 23 años, que desde hace un tiempo sostiene una relación con Gerard Piqué. La pareja escondió y mantuvo la situación lejos de la prensa, hasta la boda de su mejor amigo, celebrada este verano en la Costa Brava, cuando fueron fotografiados por 'paparazzis'.

Luego de salir a luz la noticia, lo han hecho público; aprovechando el parón de selecciones, el jugador ’culé’, la nueva pareja fue vista y fotografiada en la ciudad del amor: París.

La revista '¡Hola!' ha publicado en su edición de este miércoles en exclusiva, que evidencian los días de romance en la capital francesa. En las imágenes, que publica la mencionada revista, se puede evidenciar al campeón del mundo y a su nueva chica paseando por las calles de la ciudad montados en una patineta eléctrica.

Piqué llevaba una pañoleta negra y gafas oscuras, dando una apariencia irreconocible para pasar desapercibido y evitar ser detectado, pero esto no fue posible y la pareja hoy es portada de los diarios.

Por su parte, la cantante barranquillera, Shakira, no la está pasando tan bien como Gerard luego de la ruptura, pues, en una entrevista exclusiva para la revista ‘ELLE’, la artista confesó: "a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida".

También aseguró encontrarse en "una de las horas más difíciles y oscuras" de su vida y que no hay un lugar donde pueda esconderse de los fotógrafos con sus hijos, además de resaltar que, para ella, escribir música es "como ir al psiquiatra", su "tabla de náufrago".

Una nueva oportunidad

La actualidad futbolística de Gerard Piqué, no es la mejor, además de ser un jugador relegado de la titular en el equipo de Xavi Hernández, siendo más reconocido por los escándalos, que por fútbol, en los últimos meses.

Con la lesión de Ronald Araujo, se abre un espacio dentro de la línea defensiva del Barcelona, que Gerard Piqué, como jugador apto dentro de la plantilla, podría tener una nueva oportunidad, por lo que queda del año.