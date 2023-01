Gerard Piqué le repitió la 'dosis' a Clara Chía: esta es la mujer con la que le habría sido infiel

Con el nuevo lanzamiento de Shakira junto a Bizarrap se esperaba que la situación entre el exfutbolista del Barcelona , Gerard Piqué , y la barranquillera ya había concluido, sin embargo, esta composición musical, que ya cuenta con 160 millones de visitas en YouTube, terminó destapando muchas polémicas reveladoras, sobre la relación que el español tenía con la joven Clara Chía.

Luego de la oficialización en la relación sentimental entre Piqué y la joven, a quien conoció en sus empresas, ya que ella trabajaba allí, el ahora promotor y creador de la 'Kings League', se encargó de mostrarle al mundo su nueva pareja, a quien demostró amarla en su máxima expresión.

Sin embargo, al parecer la canción de Shakira no cayó bien en ambos, generando discusiones por fuertes motivos, que el paparazzi Jordi Martín, se encargó de revelar en el programa 'El Gordo y La Flaca'.

Inicialmente, el español utilizó sus redes sociales para poner el nombre de Julia Puig en la agenda social: "¿La conoces Piqué? Luego que no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima de ti", afirmó.

La nueva mujer, con la que se le relaciona a Gerard Piqué es una abogada española con un máster en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance, hecho que, si ya era difícil por el impacto mediático de Shakira, la filtración de esta noticia dificultó la situación con Clara Chía, quien no pasa por su mejor momento de la relación, informan fuentes confiables.

De todas maneras, la polémica no quedó ahí, pues el reportero se atrevió a dar información de primera mano que, según él, el entorno de la barranquillera le habría facilitado: "Una persona del entorno directo de Shakira me asegura que en abril pasado es la fecha en la que Piqué y Shakira terminan su relación. Pero un mes más tarde, él, aún estando con 'Clarita', se arrepiente de haber dejado a la cantante y decide intentarlo de nuevo, vuelve a casa, pero en este intento, no resultó y es cuando deciden terminar por completo".

Frente a este contexto, así como lo explicó, empieza a tener un poco más de coherencia aquella frase de la famosa canción de Shakira: "Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques".

Por otra parte, el diario 'El Español' informó que luego del lanzamiento musical de la barranquillera "Clara ha pasado unos días en su domicilio familiar, junto a sus padres. La joven ha querido alejarse unos días del piso que comparte con su pareja".

Lo único cierto es que hasta el momento, el exjugador no se ha pronunciado oficialmente respecto a la información que se acaba de relevar, por el contrario, el español ha utilizado el "cambiaste un Rolex por un Casio" y un "Ferrari por un Twingo", para volver tendencia y llegó a las instalaciones de la 'Kings League' en el carro mencionado y con la marca de relojes asiática, hecho que se volvió tendencia en el mundo digital.