Gerard Piqué, lejos de la familia de Shakira: aclaración en medio de hospitalización de su padre

Shakira y su familia, se encuentran por estos días muy pendientes de la salud de su padre William Mebarack, quien a sus 91 años de edad se encuentra hospitalizado tras un problema que tuvo con respecto a su salud.

Con este panorama, aparece nuevamente Gerard Piqué en el entorno de la cantante colombiana. La mamá de la barranquillera, Nidia Ripoll, salió del centro médico donde se encuentra su esposo y atendió a los medios de comunicación que se le acercaron para preguntarle sobre la relación entre su hija y el defensor catalán.

"Piqué fue el otro día a verlo. Porque es parte de la familia, Seguimos siendo familia", declaró Ripoll. Esto hizo entender que el futbolista había visitando a Mebarack, ya que son muy cercanos todavía, algo que a Shakira le molestó bastante, ya que era falso lo que se había comentado sobre el jugador ‘Cule’ y el papá de la cantante.

En ‘El Programa de Ana Rosa’, la periodista Adriana Dorronsoro explicó que a la cantante de ‘Waka Waka’ no le gustó para nada escuchar esa información.

“Para empezar lo que me dicen es que Shakira está muy molesta con que se esté diciendo que Piqué ha ido a ver a su padre porque no es que no haya ido a verle, es que directamente Piqué no se ha interesado por la salud del padre de Shakira", comentó la periodista.

Esto abrió otro capítulo más de la difícil y conflictiva relación que continúan viviendo Shakira y Piqué luego de su separación hace unos meses atrás.

¿Cuál fue el motivo de la separación entre Shakira y Piqué?

Clara Marti, es una joven, que trabajó durante mucho tiempo con Gerard Piqué y eso hacía que se vieran durante varios momentos. Lo cual terminó siendo la principal razón de la ruptura con Shakira, ya que todo terminó saliendo a la luz de las personas.