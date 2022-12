Gerard Piqué publicó una fotos de sus hijos y sus seguidores terminaron en polémica

Ser hijos de uno de los futbolistas más importantes del Barcelona y de la cantante colombiana Shakira convierten a Milan y a Sasha, en figuras públicas que despiertan todo tipo de comentarios.

"¿A quién se parecen los hijos de Shakira y Piqué?. El futbolista publica una divertida foto de Milan y Sasha, a los que muestra en contadas ocasiones en las redes sociales, que genera miles de comentarios".

Publicidad

Esa fue el titular de una nota del diario 'El País', el más importante de España, en el que los protagonistas principales de la noticia son los integrantes de la familia Piqué Mebarak.

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados ingrese ACÁ

"Milan y Sasha son dos de los niños más famosos del mundo. Aunque apenas levantan un palmo del suelo, con cinco y tres años son ya famosos en las redes sociales, pero también en los estadios de todo el mundo", indicó dicho medio.

En la misma nota destacan que "ha triunfado y mucho la imagen que el futbolista del F. C. Barcelona haya colgado de sus dos chicos mirando a cámara, posando y sonrientes. "The Brothers!", Los hermanos, la ha titulado. En poco más de un día ha logrado más de 800.000 Me gusta y cerca de 4.000 comentarios de sus casi 17 millones de seguidores".

Lea acá: David Ospina vuelve al sonajero del Nápoles: el presidente del club habló del colombiano

Y dentro de esas opiniones de los seguidores de Gerard Piqué, ha sido recurrente leer a cuál de los padres se parecen los pequeños.

"Shakira también publicó en su perfil de Instagram, con más de 51 millones de seguidores, otra foto de sus pequeños el pasado 4 de agosto. Entonces lograron 2,5 millones de Me gusta y más de 19.000 comentarios", agregó 'El País'.

Lea acá: Guillermo Ruiz y los 70 años del fútbol colombiano: "Antes había figuras para ver el domingo"

Es indiscutible que una de las parejas más mediáticas del mundo la conforman Piqué y Shakira, que siguen vigentes y juntos, después de muchos rumores de crisis de la relación del español y la colombiana.