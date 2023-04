Gerard Piqué salió en defensa de Clara Chía y le dio con todo a Shakira

En la actualidad, el capitulo del divorcio entre Gerard Piqué y Shakira no para, semana tras semana se conoce una nueva declaración o un detalles de alguna de las partes y en esta oportunidad fue el exfutbolista, quien por primera vez criticó fuertemente la canción que la colombiana hizo en colaboración con Bizarap.

A través de un streaming en las plataformas digitales, Gerard Piqué tuvo una charla con Gerard Romero, compañero del español en la Kings League'. Si bien se pensó que tratarían temas del mencionado torneo, se dio fue una charla de temas íntimos del exjugador.

En primer lugar, para Piqué las críticas de los internautas son despiadas y poca importancia le da puesto que “Cada uno tiene su vida. Parece que si eres famoso, los demás tienen derecho a opinar, y no, eso no es así".

Pero sus palabras no pararon allí y casi de inmediato metió a la conversación los hechos acontecidos con Shakira. "Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que he pasado el año pasado, que, bueno, mi expareja pues es latinoamericana... O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles... No me importa nada... no los conozco, es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer”, sentenció.

Publicidad

Pero si bien dijo que no le preocupaban muchos esos temas, a renglón seguido se despachó contra la canción que hizo la barranquillera junto a Bizarap. “Ahora nos dedicamos a tirar el ‘beef’ este, que luego la otra (Shakira) ya..., y no quiero entrar pero también es un tema personal... el tema de tirar ‘beef’, que está muy bien(...) pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el ‘beef’, y quedas muy bien a título ‘Oh, oh oh, la pu@% ama no sé qué, oh oh’. Pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide para que digamos ‘Oh, oh, nos hemos pasado’?”, manifestó Piqué.

Y es que en esas últimas declaraciones, no solo hizo referencia a como se pudo ver afectado él sino también Clara Chía, actual pareja del exfutbolista que ha sido señalada de ser la persona con la cual le fue infiel Piqué a Shakira. Fue así, como el español le dio palo a la cantante colombiana y al tema musical que se ha vuelto viral en las plataformas.