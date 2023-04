Gerard Piqué se queda sin sus hijos cerca, se van de España con Shakira

No hay día en el que los medios en España no le den espacio en sus informativos a Gerard Piqué y a Shakira, quienes a pesar de haberse separado ya hace un buen tiempo; siguen teniendo una agitada vida pública por su su condición de famosos y reconocidos a nivel mundial. Ahora los focos están puestos sobre el traslado definitivo de la cantante colombiana a Estados Unidos, luego de más de una década viviendo en la ciudad de Barcelona.

Así las cosas, Pique verá partir a sus dos pequeños hijos de territorio español. Tanto Sasha como Milan se marcharán a vivir en Miami, en donde Shakira espera potenciar aún más su carrea musical, que por estos días ha tenido éxitos con los últimos lanzamientos, que en todos los casos están dirigidos al otrora defensor y a Clara Chía, su novia y la mujer por la que la habría dejado.

Ahora, para poder estar con sus dos pequeños hijos, Piqué deberá volar y trasladarse a territorio estadounidense. Este fue uno de los puntos de discordia en el momento de su separación de la artista colombiana. A eso hay que sumar, que el exjugador del Barcelona tiene múltiples ocupaciones con sus temas empresariales y no será tan fácil compartir con el par de niños.

Más allá de esa situación personal y familiar, en la prensa española le han dado trascendencia al fenómeno que es Shakira, ya que ante la noticia de su partida de tierras ibéricas, muchos de sus seguidores llegaron hasta su casa para brindarle su despedida.

"Un momento surrealista a las afueras de la casa de la cantante, con toques de lo más emotivos: un fan se puso a tocar 'Ciega, Sordomuda' con un acordeón al más puro estilo serenata. Mientras los fans se despedían, cantaban canciones de la artista y coreaban su nombre antes de la marcha, el jaleo hizo saltar las alarmas y un helicóptero terminó sobrevolando la finca en Esplugues de Llobregat", detalló el diario 'Sport'.

¿Qué dijo Piqué sobre Shakira y en defensa de Clara Chía?

"La envidia reina en este país. No hay que juzgar a nadie por su vida privada. Siempre tenemos que dar nuestra opinión acerca de todo. Hay que relativizar las cosas y darle importancia a lo que de verdad importa. Me da igual lo que opine la gente. No debes preocuparte por lo que la sociedad opine sobre ti”, dijo Gerard Piqué, en una clara alusión a su momento personal y su vida. Para muchos también es un mensaje para Shakira.