Gerard Piqué, tan coqueto: Miss Bumbum dice que le mandaba 'mensajitos' candentes

Con el paso de las horas, se siguen presentando reacciones y todo tipo de comentarios por la crisis en la relación de la famosa Shakira y Gerard Piqué, defensa del Barcelona, a quien habrían sorprendido con otra mujer. Este tema salió a la luz en días pasados y ocupa espacios en muchos medios del mundo entero.

En las últimas horas, apareció Suzy Cortez, conocida por ser la Mis Bumbum por su voluptuosa apariencia física, para comentar algunos detalles de supuestos contactos con Piqué y además, se puso del lado de la reconocida artista colombiana.

"Éste (por el futbolista) no vale para nada. Fue el que me mandó -mensaje- más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto", indicó Cortez, en unas declaraciones reproducidas por el diario 'Milenio', de México.

“Yo era amiga del ex presidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número, en ese momento y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi", agregó la polémica brasileña.

De otra parte, en medio del escándalo en los medios ni Shakira, ni mucho menos Piqué se han manifestado de manera pública ante todo lo que han publicado en los medios españoles, de donde apareció la primera versión de su alejamiento.

Se viene afirmando que el futbolista español ya no se encuentra en la misma casa con la colombiana y que decidió desde hace ya unos días trasladarse a un exclusivo apartamento que tiene en la ciudad de Barcelona. Allí se han ubicado periodistas para intentar entrevistarlo, aunque no han logrado su cometido.