Gerard Piqué y el defecto de Shakira que lo saca de casillas: qué confesión

A Gerard Piqué y a Shakira les sobra la fama y el reconocimiento. Cada uno se destaca en su campo y siempre causa inquietud su relación sentimental que aún perdura, a tal punto de conformar una familia que también tiene a los pequeños Milan y Sasha, sus dos hijos.

En ese orden de ideas, la cantante barranquillera concedió una entrevista para el podcast ‘Planet Weird’ y reveló una infidencia con respecto a la convivencia con el futbolista del Barcelona.

"Está cansado de esperar. Porque la hora colombiana no es la misma que la catalana, la española", dijo Shakira con algo de sarcasmo.

Además de eso, agregó que "su mente está estructurada así y la mía... me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. Pero las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera".

La colombiana trató de justificar esa situación por su carrera. "Siempre he estado trabajando, no importa si tengo que trabajar un sábado o un domingo o un lunes, es lo mismo. Así que he perdido completamente la noción del tiempo", finalizó Shakira.