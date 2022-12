Gerard Piqué y Shakira quieren seguir siendo novios por los siglos de los siglos

El futbolista español y la cantante colombiana fueron entrevistados en las últimas horas y contaron más secretos de su relación, más allá de sus carreras.

Nuevamente Piqué y Shakira son tema en las redes sociales y también en diferentes medios del mundo entero. Todo porque los dos concedieron una extensa charla con '60 Minutes'.

Y en una de las preguntas íntimas y muy personales, salió sobre la mesa la posibilidad de que el futbolista y la famosa cantante colombiana se casen.

Ahí apareció la explicación de Shakira, quien tomó la vocería; mientras que el zaguero dejó escapar una leve sonrisa.

“El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, dijo la artista.

