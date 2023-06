Gerard Piqué y sus celos con Shakira: confesiones y detalles de la famosa relación

Shakira terminó hace más de uno año su relación de una década con el exfutbolista español Gerard Piqué y producto de ese vínculo amoroso nacieron sus hijos Milan y Sasha. La cantante barranquillera está enfocada en su carrera musical que está en alza cada vez más, no obstante, en las últimas horas se hicieron eco unas declaraciones de la intérprete de 'Monotonía' y 'Te felicito', entre otros singles, y todo por las confesiones que hizo en el Juzgado en Barcelona por el caso de presunto fraude fiscal.

Si bien su comparecencia por esta acusación se dio el 6 de junio 2019 en los juzgados de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, fue hasta hace unas horas que se conoció lo que compartió 'Shak' en el juicio y sus palabras fueron publicadas por el medio 'El País', que tuvo acceso a esta audiencia. Fueron 80 minutos en la que la artista colombiana reveló detalles íntimos de su relación con Piqué y es que recordemos que la 'currambera' es acusada por el Fisco español de fraude y éste pide una multa por la cantidad de 23,7 millones de euros y a eso le suma una pena de cárcel.



"Sinceramente, su señoría, no conozco a nadie que esté en un proceso penal por tener un novio. Por eso siento que es tan injusto y surreal", esas fueron unas de las frases con la que inició Shakira su discurso en los juzgados.

Piqué y Shakira, una pareja de famosos y millonarios. AFP

A renglón seguido explicó sus motivos por lo que no eligió a España como residencia fiscal, asegurando que viajaba mucho por su carrera musical y que normalmente pasaba en un avión.

"Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto”, pronunció la cantante.

Pero una de las confesiones que más llamó la atención por parte de Shakira fue cuando se refirió a cómo era su relación con Piqué y de sus vivencias en Barcelona. Dejó claro que el único motivo por el que se mantuvo en la ciudad catalana fue únicamente por el amor que le profesaba al exdefensor de la Selección de España.

"No tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Junior por amor", pronunció.

Y continuó en su relato bastante íntimo que Gerard llegó a sentir celos de exnovio. Igualmente manifestó que por él hizo cosas muy románticas que nunca había hecho por nadie.

"Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme con mi ex. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. De hecho hice aterrizar mi avión en Barcelona solo para darle un beso y calmar así su inseguridad. Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia, sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida", confesó.