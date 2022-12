Gerard Piqué y sus confesiones: "Yo le hago mucho caso a Shakira, ella me acompaña en mis proyectos"

El defensor del Barcelona habló de la importancia que ha tenido la cantante colombiana, en todos los proyectos empresariales que ha realizado y en los que no le va para nada mal.

Gerard Piqué concedió una extensa entrevista en la que habló de todo y uno de los temas que se puso sobre la mesa fue el relacionado con Shakira, su mujer y la madre de sus dos hijos Milan y Sasha.

Y es que más allá de su profesión en el fútbol como hombre clave del Barcelona, Piqué ha emprendido negocios de videojuegos, compró el club Andorra, de una división menor en España, y armó un nuevo torneo de tenis.

En esos apartados, la cantante colombiana ha jugado un papel trascendental, tal y como lo contó Gerard en charla con el programa televisivo ‘Nara Que ver’.

"Cuando era joven me dedicaba solamente al fútbol, las 24 horas del día. Y ella (Shakira) fue la que me incentivo a incursionar estos proyectos. Ahora dice que es demasiado y que tengo que frenar, pero ella me acompaña. Es súper trabajadora y meticulosa, así que me ayuda mucho con cosas que a veces yo no veo. Le hago mucho caso”, dijo el zaguero central español.

