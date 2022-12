Gerardo Bedoya se despidió de la televisión: ahora sí es puro fútbol, puro Santa Fe

El entrenador de los 'cardenales' dejó de manera oficial los programas de televisión que realizaba y así lo expresó en su cuenta de Instagram en las últimas horas.

En la presente semana, Gerardo Bedoya firmó el contrato que lo ligó como técnico de Santa Fe por el resto de la temporada 2019. Y este viernes, el antioqueño le dijo adiós a los programas de televisión en los que participaba.

"Hoy me toca dejar un lugar donde me he sentido maravillosamente bien. No podré olvidarlos nunca. Salgo a cumplir y a luchar por nuevos retos", escribió Bedoya ante su partida de 'Espn'.

'El General' sucedió al uruguayo Guillermo Sanguinetti en el banquillo del equipo rojo de la capital y en los dos últimos partidos, frente a Junior y América, ha empatado.

Ahora, Santa Fe jugará el próximo domingo frente a Rionegro, en El Campín, a las dos de la tarde.