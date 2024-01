Giovanni Moreno y su equipo frente al combo de Ronaldinho, Juan Sebastián Verón e Iván Zamorano

En Miami este jueves habrá un partido lleno de leyendas, en un partido en el que enfrentará a los equipos convocados por Ronaldinho y por el cantante de música urbana, Blessd. Uno de los futbolistas colombianos invitados es nada más y nada menos que Giovanni Moreno.

Desde hace algunas semanas el talentoso mediocampista antioqueño está siendo tendencia en redes sociales porque estará con el equipo de James Rodríguez en la Kings Leagues América, Atlético Parceros, pero antes de eso, hará presencia en un evento para el lanzamiento del álbum del mencionado reggaetonero, en Estados Unidos.

Por eso, este jueves, el artista Blessd a través de su cuenta de ‘X’ dio a conocer su equipazo para enfrentarse a Ronaldinho, y ahí es cuando apareció liderando el nombre de Giovanni Moreno.

Eso sí, el antioqueño no estará solo, y lo acompañaran otros reconocidos exjugadores como Alejandro ‘Lobo’ Guerra, Alejandro Bernal; Víctir Hugo Aristizábal y Cristian Bonilla. Además, también fueron convocados el actor Manolo Cardona, y los artistas Ryan Castro y Ovy on The Drums.

La titular para el encuentro de hoy … 🫡 pic.twitter.com/uVtq8pR8HE — 幸福的角落 🙏🏻 (@BlessdOficial) January 25, 2024

Publicidad

¿Cuál es el equipo de Ronaldinho para enfrentar al cantante Blessd?

El arquero Dida, y otras leyendas como Juan Sebastián Verón, Juan Arango, Iván Zamorano, Amauri y Sean Freestyle. A ellos se suman Ovi y Kid Super.

El partido entre Blessd y Ronaldinho será por el lanzamiento del nuevo álbum musical del reconocido cantante de nuestro país, y se podrá ver por la plataforma de Kick.