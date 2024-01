Hinchas de América llenan de comentarios el Instagram de la novia colombiana de Arturo Vidal

Arturo Vidal es el tema en tendencia estos últimos días. El 'rey' ha venido creando gran expectativa en varios hinchas del América de Cali, pues varias versiones apuntan que hay una posibilidad de que el mediocampista se ponga la camiseta 'escarlata' este 2024.

Según han venido apuntando las distintas informaciones que han venido actualizando la situación del chileno estos últimos días , el interés también se dio, en gran medida, gracias a su novia, Sonia Isaza, quien es caleña y apuntan a que es fiel hincha de la 'mechita'.

Bajo este contexto, los hinchas del América, con la fe intacta, están haciendo todo lo posible para que, finalmente, Arturo Vidal estampe su firma en un contrato que lo vincule con el equipo caleño lo antes posible, ya que son varios los equipos que se encuentran en carrera por hacerse con los servicios del capitán de la Selección de Chile. Es por esto que han decidido tomar una medida de acción para convencerlo y es pedirle a su mujer que por favor termine de convencerlo de vestirse de 'escarlata'.

De hecho, en la última publicación en el perfil oficial de Instagram de Sonia Isaza, varios fanáticos se pronunciaron en los comentarios para pedirle a la colombiana que termine de hacer el trabajo de persuadirlo para que se convierte en el fichaje estrella del América de Cali.

"Decile a Arturo que acepte al América. Acá será ídolo y serán felices", "Señora de el rey, nos gustaría, y yo se que a ustedes también les gustaría, verlos en América. Denos esa alegría a toda la hinchada. Somos miles. Dios los bendiga y aguante América" o "Tráete al King para la 'mecha', lo necesitamos. Convenza a Vidal y tráigalo a jugar al América", fueron algunos de los comentarios que se lograron ver en la publicación.

¿Qué ha pasado últimamente con la posibilidad de que Arturo Vidal llegue al América de Cali?

Arturo Vidal, en la derrota de Chile contra Uruguay. Foto: AFP

Arturo Vidal, este miércoles 10 de enero, habló en su canal de Twitch respecto a su actualidad deportiva en donde aseguró que, por el momento, no hay nada, pero que está en búsqueda de equipo. "De verdad mi gente que no sé nada. Pero de que se está moviendo, se está moviendo la cosa. No tengo equipo todavía y por ahora entreno en la selección, con la Sub 23, recuperando todo. Lo único que puedo decir es que estoy mejor, pronto a entrar a una cancha a romperla. Para volver con todo", fue lo que dijo.

Finalmente, aseguró que quienes lo sigan en esta plataforma, serán los primeros en conocer su destino final. "Me encantaría decirles que estoy listo acá o acá, pero no hay nada concreto. Cuando haya algo avanzado, los del chat serán los primeros en saber. Se los prometo".