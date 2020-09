Hulk se casó con la sobrina de su expareja y ella contó su calvario: “Enterré una hija en vida”

Hulk es más tema por sus problemas personales más que por el fútbol y mucho más luego de su polémica relación con su actual pareja.

El futbolista brasileño dejó a su anterior esposa para involucrarse con la sobrina de ella, algo que causó mucho dolor en Iran Angelo, quien contó su drama.

“Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”, afirmó en entrevista con ‘Récord’.

Además, fue más fuerte y señaló que la traición de su sobrina la afectó y que ahora toma esto como si “enterrara una hija en vida”.

Camila Angelo es la sobrina de Iran y ahora esta casada con Hulk, quien actualmente milita en el fútbol de China, en el Shanghái Donghai.