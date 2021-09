Hulk y un extraño lío amoroso: ¡Tendrá un hijo con la sobrina de su exmujer!

El futbolista Hulk es noticia en territorio brasileño tras revelar en sus redes sociales que tendrá un hijo con Camila Angelo, la sobrina de su exmujer.

El exjugador del Porto habría empezado su nueva relación sentimental cuando aún estaba con Iran Angelo de Souza, tía de Camila. Iran rompió su silencio y habló de lo que sentía al ver como la mujer a la que cuido de niña le 'quitaba' su marido.

"Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí. Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño , atención, respeto … todo", dijo la exmujer del brasileño.

Ahora, Iran estará aun más decepcionada tras ver que, tanto Hulk como Camila, han comunicado felizmente que están esperando un hijo.