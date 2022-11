Ibai Llanos 'le hizo el feo' a la Selección de España, para ir al Mundial de Qatar: vea las razones

La cuenta regresiva para que empiece el Mundial de Qatar 2022 está llegando a su fin. Se espera que viajen muchas personalidades a suelo catarí para presenciar el torneo futbolístico más importante del planeta. Ibai Llanos, un 'streamer' relacionado con el balompié internacional, era uno de los famosos que los fanáticos esperaban ver en territorio asiático; sin embargo, la celebridad del Internet desistió de la invitación que le entregó la Selección de España.

En una de sus transmisiones, Llanos, que tiene casi 10 millones de seguidores en YouTube, explicó de manera tajante los motivos que lo llevaron a decirle "no" a La Roja. Recordemos que el 'streamer' se ha convertido en una figura reconocida dentro del fútbol por su amistad con Gerard Piqué, que no figuró en la lista de convocados que entregó este viernes Luis Enrique.

“Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la Selección Española de Fútbol a Qatar y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba a grabar contenidos, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Vamos, tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy, pero no lo voy a hacer”, dijo Llanos en su concurrido canal de 'Twich', en el cual ha podido entrevistar a grandes futbolistas, de la talla de Lionel Messi, Sergio Ramos,

Kun Agüero y Paulo Dybala.

Muchas celebridades le han hecho frente al lado 'oscuro' del Mundial de Qatar, pues medios internacionales han revelado crímenes que se han cometido para la organización de este evento. 'The Guardian' publicó que, desde 2010 (año en el que arrancaron los preparativos para el torneo), murieron más de 6.500 inmigrantes en la construcción de los siete estadios nuevos. Este escándalo, sumado a la represión del régimen catarí por la comunidad LGBTIQ+, ha provocado bastantes criticas desde diferentes partes del mundo. Se cree que Llanos, nacido en Bilbao, hace 27 años, tendría discrepancias con estas acusaciones contra el país organizador, que jugará por primera vez un mundial de fútbol.

Así las cosas 'La Roja', que espera repetir la gesta que consiguió en Sudáfrica 2010, con el recordado gol de Andrés Iniesta contra Países Bajos en la final, deberá buscar un 'streamer' que este dispuesto a generar contenido sobre las ocurrencias de la selección 'ibérica', en la que figuran grandes jugadores como Sergio Busquets, Pedri González, Dani Carvajal, Koke y Ansu Fati.