Iker Casillas y sus mentiras: las razones que dio Sara Carbonero para su separación

La separación de Iker Casillas y Sara Carbonero sorprendió a todos en este 2021, pero de a poco se van conociendo algunos detalles de este tema.

En las últimas horas, la reconocida periodista dio una entrevista a 'Harper's Bazaar' para hablar de cómo está actualmente.

Y en esa charla, Carbonero dejó unas declaraciones que ponen a pensar sobre lo que serían las razones de lo que llevó a la separación con Casillas.

“Yo llevo fatal la mentira y lo sabe la gente que me rodea. Aunque sea una mentira pequeña, aunque a veces creo que tampoco debe de haber un exceso de sinceridad, ya que muchos dicen que es ser transparente, pero si no te he pedido opinión. Creo mucho es la confianza y si se pierde, se pierde todo”, afirmó de entrada.

Además, Sara Carbonero mencionó que poco le importa lo que se diga o rumoree de ella en la actualidad.

“Ahora vivo los momentos con mucha intensidad, he aprendido a hacerle caso a las señales de mi cuerpo, a la gente que te aporta y ver a los que no. Pero no estoy preocupada en absoluto por la imagen que proyecto, la verdad no me obsesiona”, concluyó.