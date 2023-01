Ivana Knoll, la modelo croata sensación en Qatar 2022, aceptó que recibió mensajes de futbolistas

El pasado 18 de diciembre, Argentina se coronó como campeón del Mundial Qatar 2022 luego de superar a Francia en la final en la tanda de penaltis por marcador de 4-2. Luego de culminar el campeonato más importante del mundo del fútbol, siguen surgiendo repercusiones sobre selecciones, técnicos y jugadores. Sin embargo, en esta ocasión la que sigue dando de que hablar es la modelo croata Ivana Knoll, quien fue la sensación de la Copa del Mundo.

Desde la participación de Croacia en la fase de grupos, las cámaras y los aficionados no dejaron pasar desapercibida a una misteriosa hincha que se robó los suspiros y las miradas de muchos por su belleza. En un primer momento, llamó la atención en el debut de los 'balcánicos', puesto que asistió a la estadio con una curiosa prenda que desafió los rigurosos códigos de vestimenta de Qatar.

Partido tras partido, su figura se fue haciendo más reconocida en medio de la cita orbital. Al poco tiempo, los internautas confirmaron que se trataba de Ivana Knoll una modelo nacida en Alemania y nacionalizada croata, que además, ya había acompañado a los dirigidos por Zlatko Dalic en el Mundial de Rusia 2018.

Una vez, Croacia logró el tercer puesto en la Copa del Mundo, parece ser Knoll sigue dando de que hablar. En unas declaraciones para el medio 'Barstool Sports', la modelo confirmó que algunos jugadores se intentaron contactar con ella. "¡Sí! Recuerdo que algunos jugadores enviaron mensajes sobre cómo estás, bla, bla, bla", expresó para el mencionado portal.

Cabe resaltar que Knoll no reveló los nombres de los futbolistas y solo se atrevió a decir que le escribieron a través de la red social Instagram.

Sin duda alguna, el Mundial Qatar 2022 fue una venta grandísima para que la modelo incrementar su número de seguidores en las redes sociales, puesto que ya suma 3.6 millones de internautas.

Por último, Knoll ya había dado otras declaraciones muy dicientes sobre su estadía en el país árabe, ya que reveló que los miembros de la seguridad le causaron mucha incomodidad: "No permiten que los fans se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la barandilla. Luego les pregunté por qué eran tan groseros", fueron sus palabras en los últimos días de la cita orbital.