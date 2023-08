Jackson Martínez y un concierto en el que tuvo escenario lleno

El pasado domingo tuvo una jornada cargada de fútbol, sin embargo, también de música y mucha bendición por parte de uno de los hoy jugadores inactivos que disputaron la Copa del Mundo 2014 con la Selección Colombia. El hombre en cuestión es Jackson Martínez, quien cambió los balones por los micrófonos y la música e hizo presencia en el concierto góspel, que se realizó en Itagüí el 21 de agosto.

Si bien al oriundo de Quibdó se le ha visto muy activo en sus redes sociales desde hace un tiempo con el tema musical, luego de desligarse casi por completo del fútbol; ahora justamente Jackson confirma su vocación a cantar temas cristianos. Mismos que recitó en el Parque del Artista el pasado domingo, en el evento organizado por Góspel.

Así como lo compartió el ex Selección Colombia a través de sus redes sociales, hubo presencia de una gran multitud en Itagüí, quien compartió en su presentación: “Mi gente, les comparto algo de lo que vivimos en el Góspel concierto. Muchas gracias a todos”.

Sumado a eso, las redes del evento cristiano compartieron varios de los momentos con el quibdoseño el pasado domingo: “La banda de Jackson Martínez trae un toque único a Somos Góspel. Estas fotos capturan su pasión por la música y su contribución a esta experiencia musical y única”.

Ya detrás de bambalinas, el artista hizo parte de un juego en el que reveló un par de detalles personales, en un juego llamado ‘Ping Pong’. “Mi deporte favorito es el fútbol y no cantante preferido en específico”, dijo Jackson, quien también advirtió a la gente sobre el ‘temazo’ que se viene: “¡Mi canción favorita? Todavía no ha salido”.

“El objetivo de venir a Góspel es ser de bendición para toda la gente que está escuchado y viendo este gozo. Actualmente tengo muchos versículos favoritos, pero podría decirte que el que más me gusta es el verdadero significado de Filipenses 4:3. Vivo el día a día mi sueño es ser cada vez más parecido a Jesús como quisiera ser, ese es el objetivo que no he cumplido todavía”, concluyó Martínez.