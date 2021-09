James Rodríguez habló sobre su viaje a Ibiza: "¿Cómo vieron las fotos? La pasé genial"

James Rodríguez, jugador del Everton, se reportó este viernes desde la plataforma de Twitch para interactuar con sus seguidores. Allí, el talentoso volante se refirió a unas fotografías que se conocieron, donde se le veía en un yate en Ibiza y por las que fue criticado.

"¿Cómo vieron las fotos? La pasé genial, tranquilo, con mis amigos, con la gente cercana mía, tenía día libre y no le veo nada de malo en lo que hice, no le hago daño a nadie, la pasé bien", señaló James este viernes.

La críticas cayeron y no es para menos, el creativo no ha conseguido debutar oficialmente esta campaña, a pesar de haber realizado de principio a fin toda la pretemporada con los 'toffees'.

Cabe resaltar para las primeras fechas en el fútbol inglés, Rodríguez tuvo que ser aislado por haber tenido contacto con un positivo para COVID-19 y eso lo alejó de toda competencia.

Publicidad



Tras su regreso a los entrenamientos con Rafael Benítez, técnico de Everton, el colombiano no ha podido figurar y esto se debió a las fechas Clasificatorias rumbo al Mundial de Catar, que se disputaron entre la semana pasada y esta, lo cual deja suspendido las principales competiciones a nivel de clubes.

Sin embargo, en la misma transmisión, Rodríguez Rubio afirmó que, "estoy entrenándome bien, me siento muy bien y preparado para lo que me toque y todo lo que viene, no sé si juego el lunes, no se todavía qué va a pasar, estoy disponible y apto para lo que el técnico quiera, estoy con muchas ganas, me siento fuerte".