James Rodríguez hizo el listado de autos de lujo que ha tenido y con los que cuenta en Madrid

"En las cosas en las que gastó dinero y que me gustan son en los coches y en relojes, que por ejemplo tengo muchos", dijo en la noche de este sábado James Rodríguez, quien tuvo una amplia charla con el conferencista mexicano Daniel Habif. Y habló además de fútbol, de algunos aspectos relacionados con sus gustos personales.

Y a la hora de hablar de autos, el futbolista colombiano comentó e hizo el listado de los que ha tenido. "Lamborghini tuve, también Bentley, Porsche, y ahora tengo una Mercedes, la cuadrada, que es de color negro mate. Y otro Mercedes pequeño, que es una bomba", dijo el actual jugador del Real Madrid.

James Rodríguez: "Pékerman ha sido el técnico que más ha influido en mi carrera; fue un padre”

"He parado de comprar coches, porque acá (en España) me quitaron el carnet (pase). Estoy haciendo cursos para recuperarlo, son de seis horas, estoy como niño bueno diciendo para qué sirven las señales", finalizó Rodríguez Rubio, en cuanto al tema de un gusto particular y en el que se da gusto.