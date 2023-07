James Rodríguez, homenajeado en su cumpleaños número 32: el cariño nunca falta para el ‘10’

James Rodríguez está celebrando sus 32 años de edad, este miércoles. El cariño y los mensajes nunca faltan por parte de personas, equipos y por supuesto entidades como la Federación Colombiana de Fútbol.

Muy temprano en su día, el volante cucuteño recibió la felicitación por parte de la FCF, que realizó una creativa imagen para el ‘10’.

“¡Feliz cumpleaños, James Rodríguez! Saludamos a nuestro jugador en su día ¡Por muchos más!”, fue el mensaje de la Federación Colombia de Fútbol.

¡𝗙𝗲𝗹𝗶𝘇 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗲𝗮𝗻̃𝗼𝘀, 𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀! 🥳



Saludamos a nuestro jugador en su día 🤙



¡Por muchos más, @jamesdrodriguez! pic.twitter.com/fbcB4lyydp — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 12, 2023

Hace algunas horas comenzaron los festejos para el futbolista de nuestro país, en especial por parte de su hija, quien le tenía una sorpresa y el propio jugador dejó ver ese emotivo momento en sus redes sociales.

"Qué sorpresa me tenía mi hija. Esto no tiene precio y no lo cambio por nada. Ya mañana 32 años", fue el mensaje que compartió el volante cucuteño en su cuenta de Instagram, mostrando que Salomé le hizo un picnic en un parque, con comida y hasta un juego.

-Otros mensajes de felicitación para James Rodríguez en su cumpleaños número 32-

La Champions y la Europa League, certámenes en los que ha participado y que ha ganado el jugador colombiano, con Real Madrid y Porto, respectivamente, también se pronunciaron por su día.

🇨🇴 Feliz cumple, James Rodríguez! 👊 pic.twitter.com/r8oJ6tDsue — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 12, 2023