James Rodríguez no se quedó atrás con los impresionantes bailes de su hija

James Rodríguez se encuentra feliz, ya está con la compañía de Salomé y no desaprovecha el tiempo estando con ella.

La hija mayor del futbolista colombiano se ha vuelto popular en las redes sociales por su habilidad para bailar y hacer coreografías en ‘Tik Tok’, pues esta vez su compañero fue el volante del Real Madrid.

A James no le fue nada mal, y aunque no tiene los movimientos de Salomé, pasó la prueba y de inmediato los comentarios no se hicieron esperar.

