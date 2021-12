James Rodríguez, sin filtro: explicó por qué se pintó el cabello de color azul

James Rodríguez, a través de la plataforma de streaming Twitch, mantiene cierto contacto con todos sus aficionados y seguidores en general.

En esta oportunidad, el talentoso volante colombiano explicó algunos de los motivos por los cuales decidió pintarse el cabello de color azul, situación que dio a conocer hace unas semanas atrayendo la atención del público, ya que no son muy habituales este tipo de cambios en el jugador cucuteño.

"Me puse el cabello rubio hace como cuatro años; ahora último, quise ponerme otro color y quien me iba a hacer eso, me sugirió el azul y acepté. En cuatro días, me haré un retoque para coger el 24 de diciembre, con un buen color azul" aseguró el jugador del Al-Rayyan.

El que fuera el goleador del mundial Brasil 2014 se encuentra suspendido en el fútbol de Qatar después de una polémica acción, donde se fue expulsado, pero espera regresar el 24 de diciembre a la acción, cuando su equipo enfrente al Qatar SC.