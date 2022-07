James Rodríguez y una foto que emocionó a sus fans: "¿Quién pidió pollo doradito?"

James Rodríguez siempre llama la atención por lo que hace en las canchas, en este tiempo con Al-Rayyan de Qatar, y también por sus actividades más allá del plano profesional. Para la muestra las reacciones que despertó este domingo, debido a una fotografía que publicó.

El volante colombiano apareció en pantaloneta y tomando el sol, en una imagen que emocionó y llamó la atención entre sus seguidores en Instagram.

De inmediato vinieron los elogios y los cumplidos para Rodríguez Rubio, a quien le escribieron: "lindo", "hermoso", "papasito" y hasta una exclamación "quién pidió pollo doradito...".

Así James gozó de un espacio libre en medio de los trabajos de pretemporada temporada con su equipo de Qatar, con el que ha estado en las últimas semanas en Países Bajos, en donde se han jugado algunos partidos de preparación.

Cabe señalar que James Rodríguez solamente jugó uno de esos compromisos de fogueo, en uno más no apareció en el listado de convocados y el sábado anterior estuvo como suplente, pero no sumó minutos.

Dicha situación no ha dejado de causar inquietud entre los medios y entre los seguidores desde Colombia, ya que desde hace ya varias semanas se viene hablando del deseo del jugador de cambiar de aires profesionales para la temporada 2022-2023.

¿Para qué equipos ha sonado James Rodríguez?

Sin embargo, lo único claro es que por James Rodríguez solamente se ha exteriorizado un interés de Botafogo, de Brasil, desde donde se aseguró que sería un sueño tenerlo en sus filas. Sin embargo, el cucuteño no habría considerado por el momento regresar al fútbol sudamericano. Así las cosas, no hay nada claro para el talentoso jugador y él mientras tanto parece no afanarse por su futuro.