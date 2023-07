James Rodríguez ya comenzó a celebrar su cumpleaños 32: Salomé se le adelantó a todos

Con una emotiva sorpresa al aire libre, Salomé, hija de James Rodríguez, se robó los suspiros y alegría del ‘10’ en la víspera de su cumpleaños, que, ya está pronto a cumplir los 32 años.

Sin dar pista alguna, la pequeña se les ‘adelantó’ a todos en el cumpleaños de su padre, es por eso que le preparó una sorpresa con todos los ‘juguetes’, con la intención de alegrarle el día y sorprenderlo.

Entre un juego de cartas, una especial merienda y una amplia y tranquila zona verde, Salomé le deseó anticipadamente los felices 32 a James Rodríguez, quien compartió a través de sus redes sociales lo especial del detalle, en vísperas a lo que será su ‘vuelta al sol’.

“¡Qué sorpresa me tenía mi hija! Esto no tiene precio y no lo cambio por nada”, comentó el ‘10’, entre una sonrisa e inmensa alegría que compartió e hizo evidente en las fotos que dejó para sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde también agregó caras de sorpresa por su cumpleaños número 32.

Solo minutos tardó la publicación en recibir el respaldo de sus seguidores, que no dejaron pasar la oportunidad para felicitar al futbolista colombiano y elogiar el emotivo detalle de Salomé con su padre. Sin embargo, varias estrellas del fútbol mundial también tomaron la palabra y esperar su mensaje.

Uno de ellos es su mayor ‘pana’, tanto dentro como afuera de las canchas: Falcao García, quien le comentó al ‘10’ “¡Qué linda sorpresa crack!”, al mismo tiempo que el francés Franck Ribéry agregó unas manos levantadas y corazones, en alusión a lo emotivo del detalle

Y es que, no todos los días se cumple años, por lo que, esta siempre será una fecha especial. Sin embargo, mientras el ‘10’ festeja, sus representantes buscan resolverle su futuro profesional lo más pronto posible, luego de su prematura salida del Olympiacos de Grecia.

Desde aquel entonces el colombiano ha sonado para equipos de Turquía, tales como el Besiktas, de todas maneras, el presidente del mismo conjunto europeo le cerró las puertas al ‘cafetero’, afirmando que no está en planes para el equipo.

Sumado a eso, en Botafogo también sonó James Rodríguez, pero es su deseo personal continuar con su carrera en Europa.

Se espera que en los próximos días se resuelva el futuro del colombiano, con el mercado de verano aún abierto y con ciertos plazos.