Javi Martínez, secretos de camerino: impresionado con dotes viriles de sus compañeros del Bayern

El jugador del Catar Sports Club, Javi Martinez, tuvo una charla en el canal del famoso youtuber 'Mostopapi' y algunas de sus declaraciones causaron polémica e inquietud en las últimas horas. No tuvieron ninguna clase de rodeo para dialogar acerca de la vida sexual del futbolista español, que menciono a compañeros que tuvo en el Bayern Munich.

“¿Jugadores más dotados? Iba a decir los negros, pero hay que le puede molestar, lo digo con total normalidad sin ánimo de ofender a nadie. En el Bayern tuve muchos compañeros de color, es una locura. Si tengo que decir uno, Renato Sanches que ahora está en Francia, es una locura. Deberían exponerlo, ahora no sé si tiene novia o no, pero la pobre chica no sé qué pensará de la vida, si todavía tiene vida”, expreso Martínez, mientras dibujó una sonrisa en su rostro.

Por otro lado, el ex jugador del Athletic de Bilbao confesó que suele tener sexo despues de ganar un partido y no necesita llegar a la casa para poder practicarlo.

“Algún día no he podido ni llegar a casa, tu novia también está llena de emociones. Ganamos y hay que liberar nerviosismo y tensión, te vas con el coche y te metes en un bosque… En casa hay que esperar hasta la hora de dormir”, explicó el futbolista.