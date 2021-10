Javier 'Chicharito' Hernández y su sinceridad: "No era el mejor padre que quería ser"

Javier 'Chicharito Hernández, delantero mexicano al servicio del Galaxy de los Estados Unidos, concedió una entrevista a 'The Ringer' en el que detalló las razones por las que su relación con la modelo australiana Sarah Kohan, quien también es la madre de sus hijos, terminó en ruptura.

“No era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo, no era el gran ser humano que quería ser", reconoció el exjugador del Real Madrid.

Hace varias semanas el medio 'TMZ Sports' reveló que, Kohan y de acuerdo a los documentos judiciales, exigió que 'Chicharito' pague la manutención de sus hijos y la de ella, una cuota cerca de los 100 mil dólares. Además, se conoció también que el futbolista ha estado ignorando los papeles del divorcio desde el pasado mes de febrero.

Incluso, el abogado de la modelo afirmó que, Hernández, "no participa en la crianza diaria de sus dos hijos menores".