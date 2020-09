Jedidías, ¿ese será el nombre del hijo de Falcao García y Lorelei Tarón?

Falcao García habló durante más de dos horas de diferentes temas, entre ellos un aparte relacionado con su parte familiar en la que estuvo acompañado por Lorelei Tarón, su esposa, y por sus tres hijas. Todo esto sucedió en una charla con Daniel Habif.

Y a la hora de referirse al nacimiento de su cuarto hijo, que debe estar por nacer en los próximos días del mes de septiembre, la que tomó la palabra fue Tarón, quien apareció en la parte final de la charla.

"Dios me habló fuerte y me dijo que me iba a traer un varón. En noviembre tuve una operación de mujeres, tenía pocas posibilidades de quedar embarazada y en enero quede embarazada. Mirá, fue muy loco, dije no puede ser, no lo podía creer", confesó la argentina.

Y ahí salió el tema relacionado con el nombre que tendrá el nuevo integrante de la familia García Tarón. Se evidenció el tema de las creencias religiosas de Falcao y Lorelei. Así, tanto el futbolista como la cantante mencionaron el Jedidías, que significa el amado del señor.