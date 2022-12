José ‘El Trencito’ Valencia confiesa que la relación con su padre no es como todos piensan

El hijo del histórico delantero de la Selección Colombia, Adolfo ‘El Tren’ Valencia habló para el programa La Red, de Caracol, y reveló que no tiene un vínculo perfecto con su papá.

Para el público en general era de imaginarse que el futbolista y el exfutbolista sostenían una auténtica relación de padre e hijo; pero según lo dicho por ‘El Trencito’, Valencia, papá no fue siempre su apoyo.

Publicidad

Actualmente el futbolista juega en la Liga de Portugal, en el Feirense. Pese a que no pasa por su mejor momento, deportivamente hablando; José Valencia afirma que: “Siempre recibí el apoyo de mi madre”.

Arma tu Selección Colombia titular para los partidos del Mundial Rusia 2018

“Mi mamá era la que me compraba los guayos, Me los compraba en el barrio Siete de Agosto, de Bogotá”, fueron las palabras con las que el jugador se refirió a su progenitora a la cual y contantemente le agradece.

Curiosamente, Valencia hijo habla de Jairo Jaramillo. Él es el su padrastro y fue un hombre que llegó a la vida de su madre cuando apenas ‘El Trencito’ tenía cuatro años.

Publicidad

“Siempre estuvo ahí, me ayudó a ser tareas, prácticamente fue como mi papá, de hecho, me duele no decirle papá; toda la vida le he dicho Jairo”, sentenció el atacante cuando se le preguntó sobre su padrastro.

Esta es la entrevista que brindó al programa La Red:

Publicidad

Al momento de hablar de Adolfo, su padre biológico, y sobre su relación actual, le agradece a la tecnología: “Al menos me escribe por Whatsapp”, fue lo dicho por el delantero cuando él, en la pasada temporada, le marcó un gol al Porto, y su papá le escribió un mensaje: “Ey, no sabía que cabeceabas tan bien”.

Aprovechó el espacio también para darle un consejo a su papa: “espero que esté más pendiente de mis hermanos menores, ellos lo necesitan”.

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados HAGA CLIC ACÁ