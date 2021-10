Juan Daniel Roa: "No sé si es una parada en mi carrera futbolística o un alto total"

El futbolista bogotano Juan Daniel Roa fue noticia en las últimas horas debido a la información que brindaron él y Ángela Gordon, su esposa, con relación a una operación que se tuvo que realizar y que puso una pausa en su carrera deportiva, que contempla pasos por Santa Fe, Deportivo Cali y Alianza Petrolera.

Y después de la intervención, el lateral o volante escribió unas sentidas palabras en las redes sociales, en donde dejó abierta la posibilidad de tenerse que retirar de la actividad deportiva.

"Hoy es un día duro en mi vida y solo Dios me mostrará el camino correcto que debo seguir. Siempre seguiré sus pasos para hacer su voluntad y no la mía. Él tiene un propósito conmigo y no sé si es una pequeña parada en mi carrera futbolística o un alto total", inició el futbolista.

Roa siguió y agregó que "solo sé que Dios tiene el control absoluto de todo. De lo que sí estoy seguro que lucharé y pondré todo de mi parte para tener una grandiosa recuperación. Después de tantos días y tantas noches de dolor, de impotencia y momentos duros que pasé estos últimos años, hoy puedo decir que no siento más dolor".