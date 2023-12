Juan Fernando Quintero y su nueva aventura fuera del fútbol: ¿De qué se trata?

El internacional colombiano Juan Fernando Quintero lanzó este martes en su natal Medellín la nueva colección de su marca de ropa en un ambiente urbano y distendido, complacido por lo que ha sido el 2023 en su regreso al fútbol argentino y anhelando estar en la Copa América del próximo año.

Luciendo prendas de Designio, creada por el diseñador colombiano Juano Yepes, el mediocampista de Racing de Avellaneda señaló que con esta colección marca un "precedente" en su incursión en el mundo de la moda, que inició en 2020, una faceta que le permite estar "haciendo empresa, trascender más allá del personaje" para ser "ejemplo de vida".

"Es una colección que venimos trabajando hace mucho tiempo y que va conectada al streetwear, al oversize y la cultura urbana", dijo Quintero a periodistas, y agregó que la moda representa "una forma de expresarse", en la que puede "conectar con el público", además de mostrar "mi forma de pensar por medio de la ropa".

Antes de desvelar en un restaurante de Medellín los 12 nuevos looks de su marca Q10, con pantalones cargo, bermudas de drill y camisetas en varias tonalidades, el creativo se mostró satisfecho con lo que fue el 2023, que se inició con el anuncio de su regreso al fútbol colombiano al firmar con Junior de Barranquilla y culminó con destacadas actuaciones con Racing tras un inesperado retorno a Argentina.

Publicidad

"En medio de todas las circunstancias, fue positivo. Siempre he sido una persona muy valiente, no le veo el problema a las cosas. Cierro el año con mucha satisfacción de lo que fue el 2023, hoy cierro el año con Q10, con la colección y la verdad que me siento muy orgulloso", declaró Juanfer, como es conocido.

Selección y Copa América

Juan Fernando Quintero, volante de la Selección Colombia CHANDAN KHANNA/AFP

El centrocampista de 30 años, campeón de la Copa Libertadores y de la Recopa Sudamericana con River Plate, reconoció que en algún momento volverá a jugar en Independiente Medellín, el equipo del que es hincha y actual finalista de la liga colombiana, pero "hoy en día tengo una realidad que es Racing; estoy muy contento con el tema personal y en lo futbolístico, con muchas ansías de que llegue el 2024 para poder dar muchas alegrías".

Publicidad

Y espera con alta expectativa el próximo año por la Copa América de Estados Unidos, cuyo sorteo se realizará el jueves en una edición que tendrá 10 selecciones sudamericanas y seis invitadas de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

"La Copa América traerá su afán, hoy quiero cerrar el año bien, prepararme bien y obviamente siempre quiero estar en la Selección, quiero estar en la Copa América y seguramente, haciendo bien el trabajo, voy a estar", sostuvo.

Destacó la convocatoria por el seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, para los amistosos con Venezuela y México, con el grueso de jugadores de la liga local, entre ello el volante de Millonarios David Mackalister Silva.

“Me encanta (su llamado). Le deseo lo mejor. Lamentablemente no pude compartir con él ahora por un problema en el aductor, pero la verdad es que se lo merece. Que lo disfrute, que lo viva. Desde acá le mando un abrazo y que represente a nuestro país como representa en Millonarios”, expresó el jugador de Racing.