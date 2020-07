Kendra Lust , la famosa actriz porno que le deseó feliz cumpleaños a James Rodríguez

Happy birthday @jamesdrodriguez hope it was a good 🥳 — Kendra Lust™ (@KendraLust) July 12, 2020

No solamente del futuro deportivo y los rumores sobre la salida de James Rodríguez del Real Madrid se habla en la prensa europea. En las últimas horas, el diario 'The Sun' dedicó un espacio a un saludo de felicitación muy particular de parte de la actriz porno Kendra Lust al volante colombiano, que el pasado domingo 12 de julio cumplió 29 años.

"¡Feliz cumpleaños @jamesrodriguez, espero que haya sido un buen día", escribió Lust en su cuenta de Twitter y de inmediato llegaron los comentarios de sus seguidores.

Algunos usuarios de la red sociales se preguntaron cuáles eran las intenciones de la mujer, otros recordaron que en tiempos pasados se habló del hecho de que James y ella se siguieran y muchas otras ocurrencias quedaron registradas.

Mientras tanto, en algunos medios se refirieron a la ausencia de la felicitación en redes de parte de Shanon de Lima, la novia del futbolista colombiano, pero sí de Lust, quien cuenta con más de un millón de seguidores en Twitter.