La atractiva esposa de Nestor Pitana causa sensación en Only Fans

Néstor Pitana es uno de los árbitros de fútbol más reconocidos a nivel mundial. El colegiado ha participado en partidos y competencias importantes, tales como la final de la Copa del Mundo Rusia 2018 entre la selección de Francia y Croacia.

Últimamente se ha hablado mucho de Pitana, pero no precisamente por su desempeño dentro del terreno de juego. Su esposa, Romina Ortega, con quien Néstor tiene dos hijos, ha publicado varias fotos en redes sociales en las que ha dejado en evidencia su esbelta figura y atractivos físicos.

La primera vez que Romina fue vista públicamente con el árbitro argentino fue en el año 2014 cuando Pitana fue citado para el Mundial Brasil. Una fotografía de la pareja se hizo viral por el asombroso físico de los dos, incluso los usuarios reseñaron al marido y mujer como ‘’una pareja tallada a mano’’.

Ortega utiliza con frecuencia sus redes principalmente para compartir con sus seguidores las rutinas de ejercicio que ella realiza constantemente. Ahora también se habla de la presencia de la argentina con su cuenta con una cuenta de Only Fans, una plataforma para adultos donde los usuarios pagan, para acceder a contenido exclusivo y en el que ella ya empieza a llamar la atención.

¿Cuántos partidos pitó Néstor Pitana en en Mundial Brasil 2014?

En la Copa del Mundo Brasil 2014, el árbitro argentino participó en cuatro encuentros, tres por la fase de grupos y uno por los cuartos de final.

¿Cuántos partidos pitó Néstor Pitana en el Mundial Rusia 2018?

En el último Mundial Rusia, el experimentado juez central pitó cinco partidos, dos por fase de grupos, dos por octavos de final y la final del mundial.

¿Néstor estará en el Mundial de Qatar 2022?

No, el juez ‘albiceleste’ no fue convocado para la próxima Copa del Mundo, la cual iniciará el 20 de noviembre con el partido entre la selección anfitriona, Qatar, y Ecuador a partir de las 11 a.m., la competición finalizará el domingo 18 de diciembre en el estadio Lusail.

Vea a la Esposa de Néstor Pitana

Tarde de lluvia ☔️ pic.twitter.com/8SwysQ9w6W — Romi ortega (@RominaO96148377) June 22, 2022