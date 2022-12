La borrachera de Jürgen Klopp: confesiones de un técnico, en medio de la cuarentena

El actual entrenador del Liverpool se destapó en una entrevista que le concedió a los medios oficiales del Borussia, y en la que habló de una particular celebración.

Jürgen Klopp mostró todo su potencial como técnico y trascendió a nivel internacional gracias a los títulos ganados con Borussia Dortmund, de Alemania, en 2011 y 2012. Y precisamente de esos momentos de satisfacción, habló Klopp e hizo una serie de revelaciones.

La forma en que celebramos fue muy original. Algo primaria. Fue como convertirse en un campeón en una liga menor, bañándonos en la piscina de recuperación. Fue una gran celebración con todos muy eufóricos. Hoy no habría tal cosa. Estaba muy borracho en 2011, pero en 2012, después del doblete, realmente no me di cuenta (de las celebraciones). Puedes ver lo que el alcohol hace a la gente”, indicó Klopp, en el contacto con los medios oficiales del club alemán.

'Mundo Deportivo' agregó que "el alemán recomendó no beber, dado que “de lo contrario perderás el recuerdo de momentos importantes de tu vida”.

