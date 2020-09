La declaración de Andreina Fiallo a Javier Reina: "GRACIAS amor"

Andreina Fiallo está enamorada de su pareja Javier Reina y prueba de ello es el mensaje, cargado de sentimiento, que le escribió este martes en su cuenta de Instagram.

"Gracias por buscarme, por querer que confiara en ti, por querer demostrarme que valía la pena, por tu paciencia, por tu esfuerzo, por ESTAR. Así te lo escribo, en letras grandes, por sumar siempre... por ser mi amigo, pareja, amante, electricista, y todo lo que haga falta... por abrir los miles de seguros que había puesto en mi corazón, con HUMILDAD y sin afán, con hechos y mucho amor", aseguró la empresaria.

Cabe recordar que la empresaria, quien fue pareja del también futbolista Fredy Guarín, sostiene una relación sentimental con el jugador del Medellín desde hace algunos meses.

"Estoy tan orgullosa de ti mi amor, no sólo has estado a la altura de las circunstancias que no siempre son fáciles, sino que has estado muy por encima de ellas, después de todo lo que me haz dado en este año, que no ha sido fácil, mi apoyo, mi partner, mi cómplice... solo mereces que te quiera con locura el resto de mi vida...", concluyó Andreina.

Javier Reina se prepara para regresar a la liga colombiana con su equipo, Independiente Medellín, con el que jugará el próximo sábado en condición de visitante frente a Alianza Petrolera.