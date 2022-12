La divertida broma que Yoreli Rincón le hizo a su mamá, mientras pasan la cuarentena

La talentosa volante ‘superpoderosa’ vino a pasar la cuarentena con su familia. En su aislamiento no perdió la oportunidad de hacerle un chasco a su madre.

La jugadora colombiana Yoreli Rincón le jugó una travesura a su mamá y lo compartió con sus seguidores, causando furor en las redes sociales.

En el video, se ve a la santandereana sosteniendo una jarra con agua, contra el techo, esto, con ayuda de un palo de escoba. Después le pidió ayuda a su madre y la dejó sosteniendo el recipiente.

Junto con la broma, la jugadora del Inter, de Italia, compartió el siguiente mensaje: “Comenzamos al pie de la letra el quedarnos en casa, mi mamá ya no me habla, pero al final el corazón de buena hija no pudo más y le ayude al final. Abrazos a todos”.

Rincón llegó en enero de este 2020 a las filas del equipo ‘nerazzurri’. Rincón fue campeona de la Liga Femenina de 2018, así como también de la Copa Libertadores Femenina de ese mismo año.

Vea el video de la broma: