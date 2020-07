La esposa de Alexander Mejía y su papel de instructora en las redes sociales

View this post on Instagram

FULL BODY PIERNA + FEMORAL 🦵🏻💪🏼 ⁣ ¡Este entrenamiento me encanta debido a que es dinámico y hace que la rutina sea más divertida, además de que te pone las piernas 👌🏼! • Cada uno 3 o 4 series x 15 repeticiones. ✔️ ⁣ ⁣ Guarda esta rutina y realízala cuando desees 🤍 cuéntame si te gusto 👇🏻