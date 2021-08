La esposa de figura de la Selección Colombia que salió a desmentir que tiene 'Only Fans'

Hemilly Vanegas es la esposa de Wilmar Barrios , una de las figuras de la Selección Colombia y del Zenit de Rusia, y este jueves tuvo que salir a hacer una aclaración a través de las redes sociales, a causa de que la están suplantando.

"Esta cuenta es falsa, hoy me han enviado muchos mensajes preguntando, no tengo Only Fans. Ayúdame a denunciar", escribió Vanegas, quien se destaca por su belleza y así lo deja ver en sus publicaciones.

En los últimos días, Hemilly estuvo posteando imágenes de sus días de vacaciones junto a Barrios y posterior a la participación del futbolista en la Copa América de Brasil. Ella cuenta con más de 30 mil seguidores en su Instagram.