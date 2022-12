La famosa fotografía de Faustino Asprilla que lo llenó "de vergüenza" y que lo cogió por sorpresa

Este lunes, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el tulueño volvió a referirse de una imagen en un juego entre Colombia y Chile y en el que se captaron sus zonas nobles.

Faustino Asprilla recordó este lunes la foto que le tomaron en 1993 en un partido de la Selección Colombia frente a Chile, en el estadio El Campín, de Bogotá.

En la imagen, que fue tomada por la reportera gráfica Liliana Toro, se ven las partes nobles del exatacante del Parma, de Italia, y Atlético Nacional, entre otros.

“Estaba acostumbrado a que en el Parma me daban todo y yo mandé todas mis cosas. Me quedé con unos calzoncillos, pero no los quise ensuciar y como la pantaloneta era larga, pues jugué así y pasó eso”, recordó ‘El Tino’.

Una revelación bastante peculiar: “Fui el más rápido en el entrenamiento, tenía tres piernas”

“Cuando eso pasó yo estaba en Tuluá de vacaciones. Me asusté, yo dije ‘¿y esto qué fue?’ Me dio vergüenza. ‘Pero cómo fue eso, si me pase bajando esa pantaloneta’", agregó.

Y continuó: “En esa época un medio deportivo sacó un poster de esa foto. Yo fui a una peluquería en Cali muy famosa, cuando me recibieron todos esos peluqueros, usted viera qué fiesta. Que ellos tenían ese poster pegado en la pieza”.

Por último, se refirió a la reacción de la pareja que tenía en ese entonces cuando vio la imagen.

“Catalina no me dijo nada porque ella estaba acostumbrada a verla todos los días”, finalizó.