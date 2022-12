La figura del fútbol colombiano que se voló con una reina a San Andrés y lo pillaron

El exjugador del Parma, de Italia, y la Selección Colombia entregó detalles este lunes de ese episodio que fue noticia en el país, cuando aún se vestía de cortos.

Faustino ‘El Tino’ Asprilla contó este lunes en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, una de sus divertidas anécdotas en que la que estuvo involucrada una modelo.

“Estaba casado con Catalina y me fui para San Andrés con una reina. Estábamos en una moto acuática y cuando estábamos en el agua, me abrazo con ella. Esas imágenes salieron en el noticiero de las 7 de esa época”, empezó su relato ‘El Tino’.

“A los dos días me voy para mi casa, llegó a Tuluá con la Mis Mundo Colombia y suena el teléfono de mi casa. Le dije a mi hermana, ‘conteste que es esa loca (Catalina)’”, agregó.

Y continuó: “Ahí me empieza a decir que las amigas, que no sé qué. Le dije ‘era una sorpresa, no hice nada malo, es que le iba a regalar un apartamento’. Me tocó llamar a Gian Carlos Uda y decirle que me consiguiera un apartamento en San Andrés. Ahí me perdonaron”.

Por último, el exjugador del Parma, de Italia, y la Selección Colombia dijo que ese episodio empeoró su relación con la prensa del país y no quiso ofrecer entrevistas.

Yo estaba ofendidísimo con la prensa, llegué al aeropuerto y me querían tomar fotos y les decía ‘no me tomen fotos’”, finalizó Faustino Asprilla.

