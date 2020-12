La futbolista Diana Celis terminó su noviazgo con 'Epa Colombia': en redes estalló escándalo

"Les cuento que mi relación con Diana acaba de terminar. Jamás creía que me traicionara", escribió en primera instancia 'Epa Colombia' hace pocos minutos, en referencia al noviazgo que sostenía con la jugadora de Santa Fe .

La influenciadora y emprendedora no se guardó nada y siguió con su desahogo. "Me acabo de dar cuenta que ella salía con una compañera de Santa Fe. Ella me decía voy para terapias y salía para la casa de ella", agregó.

'Epa Colombia' agregó además que con gestiones suyas le ayudó a Diana Celis a jugar en el cuadro 'cardenal' e incluso le daba gusto con cosas materiales.

Celis juega de delantera y ha pasado por clubes como Equidad y en las últimas temporadas defendió los colores de las 'leonas'. Su relación sentimental con Daneidy ya llevaba varios años e incluso en medios se habían declarado felices y enamoradas.