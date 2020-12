La hija de Diego Maradona y el mensaje para Edwin Cardona y los jugadores de Boca Juniors

Aún siguen circulando mensajes e imágenes en las redes sociales de Dalma Maradona totalmente conmovida por la dedicatoria de los goles de Boca Juniors, el domingo anterior, con el colombiano Edwin Cardona como protagonista.

La hija del 'Pelusa' no pudo evitar el llanto y la emoción por las muestras de cariño que ha sentido luego del fallecimiento del Diego , el miércoles pasado en la ciudad de Buenos Aires. Y precisamente, en las últimas horas Dalma publicó un sentido mensaje en las redes sociales agradeciendo lo hecho por los jugadores de Boca.

"Ella se hizo presente con su marido y, además de los homenajes del club, los propios jugadores del "Xeneize" decidieron dedicarle el primer gol de Edwin Cardona. Dalma no pudo contener las lágrimas. ¡Fuerza!", indicó 'TNT Sports'.

Dalma, de su lado, escribió que "gracias por la invitación a ese hermoso homenaje que le hicieron a mi papá! Gracias desde el presidente de Boca y su comisión directiva hasta toda la gente que hizo la logística, los que me cruzaron y me demostraron cariño, los que pusieron las banderas, LOS JUGADORES DE BOCA, los de Newell's Old Boys y especialmente Cristian Riquelme".

"No sabí́a si iba a poder soportar estar ahí sin él, pero tampoco queriía dejar el palco vacío. Hice lo mejor que pude y si bien esta tristeza no se va con nada, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño y amor genuino. Gracias en nombre de todos sus hijos, sus hermanos Lalo, Hugo, Mary, Lili y sus nietos", agregó la chica.