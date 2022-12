La influencia de Lionel Messi en los protagonistas del meme del ataúd: “Es un líder”

En época de cuarentena, este grupo de ghaneses conocido como los “Dancing Pallbearers”, ha revolucionado las redes sociales en esta época de cuarentena.

Alrededor de tres mil quinientos dólares (más de 13 millones de pesos) pueden llegar a gastarse las personas en este tipo de funerales; que son una tradición en Ghana, duran varios días y en la actualidad, debido a sus bailes con el ataúd sobre sus hombros, son el meme que le dio la vuelta al mundo.

Publicidad

Benjamin Aidoo, uno de los líderes de este grupo de africanos conocidos como los “Dancing Pallbearers”, habló con la ‘Cadena Ser’, de España en donde confesó su admiración por Lionel Messi y la influencia que el argentino ha tenido en su vida.

Teófilo Gutiérrez, de los regaños de Marcelo Gallardo al elogio a Miguel Ángel Russo

“Mi jugador favorito es Messi, me encanta. Me gusta su manera de jugar y los goles que marca. Además, no es egoísta, eso es muy importante. Me encanta el fútbol y me encanta jugar. Soy aficionado del Barça, pero sobre todo soy fan de Messi, es un jugador enorme”, aseguró.

De hecho, fue más allá y aseguró que “es un líder. Sin él, el Barça no sería lo que es. Teniendo a Messi el Barça ha ganado títulos que sin él no habría logrado”.

Publicidad

Finalmente, al ser consultado por el baile tradicional que practican y que le dio la vuelta al mundo, Aido señaló que tiene un gran significado. “Mi opinión es que tenemos que celebrar la muerte. ¿Por qué? Porque cuando una persona nos deja hemos de recordar lo que ha hecho durante su vida. Tú sabes lo que esta persona ha aportado, lo que ha hecho por ti. De alguna manera has de agradecerle que, en parte, eres como eres gracias a esta persona”.

Los elogios de un exReal Madrid para el colombiano Jorge Carrascal: “Es un monstruo”