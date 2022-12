La íntima confesión de Oriana Sabatini con respecto a Paulo Dybala y el fútbol

La sobrina de la extenista Gabriela Sabatini y novia del argentino desde hace un año, también mencionó que la hinchada en Italia es muy parecida a la de Argentina.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini llevan ya más de un año de relación. Sin embargo, la modelo y cantante argentina reconoció, que antes de conocer a la ‘Joya’ no le gustaba el fútbol y no era fanática a morir del deporte.

"No es que no me guste el fútbol, lo veo, pero no era de darle bola. Y ahora sí" mencionó la modelo en declaraciones recogidas por el diario argentino ‘El Clarín'.

Asimismo, la sobrina de la extenista Gabriela Sabatini comentó:" Nunca jugué tampoco. Me da miedo que la pelota me pegue en la cara. Mis amigas juegan todos los sábados, yo voy de aguatera."

Por su parte la modelo también comentó que no es una apasionada por aprender a hablar italiano, pero que el delantero de la Juventus trata de hablarle en ese idioma para que se vaya acostumbrando.

"Yo no hablo italiano y él (Dybala) me dice que me tiene que hablar todo el día así para que lo vaya aprendiendo, pero no sé. Mis fans italianos me van a odiar, pero no me gusta tanto el idioma”, finalizó.

