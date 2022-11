La mamá de Shakira y el retiro de Gerard Piqué: "Si lo hace es porque lo ha pensado mucho"

Aún en España y en el mundo entero se sigue hablando del anuncio del retiro del fútbol profesional de Gerard Piqué, quien hizo una rica carrera defendiendo los colores del Barcelona y que en las últimas horas ha recibido miles de mensajes, entre ellos de compañeros suyos del club catalán y también de sus seguidores.

Y en ese orden de ideas, recientemente se conocieron unas declaraciones de la mamá de Shakira, hace un tiempo separada del futbolista, a quien los reporteros siguen constantemente en las afueras de un reconocido hospital en España, en donde se encuentra hospitalizado el padre de la cantante, don William Mebarak.

"No sabía nada (del retiro de Piqué de la actividad deportiva) y me imagino que si lo hace, es porque ha pensado mucho y lo que decida él, así es", comentó Nadia Ripoll, la mamá de Shakira, con relación a la noticia que revolucionó el balompié español hace un par de días.

A la par, también le indagaron a la señora Ripoll sobre la posibilidad de que Milan, Sasha y la artista colombiano se marchen a residenciarse en Estados Unidos, un tema del que se ha hablado en los medios y que sería en motivo de enojo entre la pareja de famosos.

"No sé nada. Shakira no me ha dicho nada todavía", dijo Ripoll, sin ahondar en detalles. La progenitora de la barranquillera se ha notado receptiva y educada, ante el acoso de la prensa y más en un momento complicado por el estado de salud de su esposo.

Al parecer, Shakira se encuentra enojada con Piqué, ya que no ha mostrado interés, ni solidaridad en días en los que su familia no la pasa para nada bien por la hospitalización de William Mebarak.

La despedida de los capitanes de Barcelona a Piqué

Los capitanes del Barcelona -Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto- y el delantero Robert Lewandowski, entre otros compañeros del primer equipo, elogiaron la figura de Gerard Piqué, que este sábado jugará ante el Almería su último partido como profesional en el Camp Nou.

Tras anunciar su retirada, la entidad catalana difundió este viernes un vídeo en el que varios futbolistas azulgranas alaban la trayectoria del central catalán, al que sus compañeros sitúan como una figura clave para entender el Barça de los últimos quince años.

"Es triste porque 'Geri' significa mucho para el equipo y, personalmente, para mí también. Llegamos juntos hace quince años y hemos compartido muchos momentos inolvidables y le echaremos de menos", dijo Busquets.