La mujer que le dijo no a rematar la fiesta en la casa de Lionel Messi: una escapadita de la 'Pulga'

Lionel Messi es uno de los futbolistas más conocidos de todo el mundo. Su talento y su trabajo de marketing lo han convertido en todo un ícono del mundo deportivo alrededor del mundo.

Sin embargo, su nombre ha cogido peso y reconocimiento con el pasar de los años. Hace una década no era tan aclamado por el mundo de la farándula, a pesar de ser ya todo un crack.

Esto le paso una mala jugada a 'Susi Caramelo' una reconocida humorista española, que se dio el 'lujo' de rechazar ir a una fiesta de Lionel Messi, por no conocerlo.

“Hace muchos años, estaba saliendo con un tío y una noche nos fuimos al Catwalk de Barcelona. Y estaba yo en la zona VIP y voy al baño y de repente me encuentro a un chico y una chica y un chavalín. Y decían: ‘Bueno, Lionel, te esperamos fuera y decidimos qué hacemos’”, arrancó la historia contada en un programa de 'Movistar', en la televisión ibérica.

“Salgo de mear y de repente solo estaba el chavalín este sentado en un sofá. Y yo que soy muy simpática, que hablo con todo dios, le digo: ‘¿Te llamas Lionel? ¿Como las lionesas? ¿Y a ti de qué te gustan: de crema, de nata o de chocolate?’ Total, que me piro”, prosiguió el relato.

“Salgo y en un momento veo al chavalín este que me mira y me empieza a hacer caritas, a sonreír. Nos empiezan a echar y cuando voy saliendo viene el pavo hacia mí y me dice: ‘¿Qué haces ahora?’ Y yo le dije que iba a esperar fuera al tío con el que había venido y tal”, agregó entre risas, la humorista.

“Cuando acabo la frase y voy a bajar las escaleras de repente viene una marabunta y empiezan: ‘¡Leo! ¡Leo! ¡Leo!’ Acorralan al chaval, me quedo yo en una esquina y digo: ‘¿Quién es este tío?’ Y me dicen: ‘Es Leo Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo’. Digo: ‘¡No me jodas! Que le acabo de decir que estoy con otro”.

“Y ya estaba yo en la calle donde tenía el coche aparcado y de repente viene Leo Messi otra vez: ‘¿Te vienes a mi casa? Qué vamos a hacer una fiesta, vamos unos amigos y unas amigas. Yo me hubiera ido, porque a una fiesta de futbolistas no te invitan todos los días. ¿Pero sabéis por qué dije que no? Era tan pobre que si voy a casa de ese tío no me echan de allí ni con tarjeta roja”.

Así fue la curiosa anécdota de la celebridad española que un día le dijo NO a Messi y hoy se arrepiente de no haberlo conocido.