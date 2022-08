La nota de audio de WhatsApp que confirma la separación de figura del PSG

Una de las parejas más mediáticas del mundo del fútbol es la que integran el delantero Mauro Icardi y la influencer argentina Wanda Nara, quien en las últimas horas se convirtió en centro de atención.

Y es que trascendió una nota de audio de WhatsApp en la que Nara cruza un mensaje con una de sus empleadas de confianza y en la que confirma la crisis total y el alejamiento de la pareja, algo de lo que se viene hablando desde hace ya varias semanas.

Publicidad

"Bueno Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro, estoy organizando eso, me quedaría unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitas. Nada estoy organizando un poco las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio", se oyó de Wanda, en un contacto con una de las personas del servicio que ayudan con su familia. Esto se filtró en el programa 'Los Ángeles de la Mañana'.

La noticia ya ha tenido repercusiones en Argentina y de igual manera en medios europeos, aunque ninguno de los protagonistas de la historia se han pronunciado al respecto. Se espera que con el correr de las horas se presente algo oficial.

La crisis del matrimonio vendría desde hace ya varios meses, debido a que Icardi fue abonado habitual de los medios de farándula de Argentina, luego de que se conociera que estaba de coqueteos con la actriz argentina 'China' Suárez.

Publicidad

Incluso salieron a la luz cruces de mensajes en los que el futbolista le decía a Suárez que se vieran en París y que el punto de encuentro era un hotel de la capital francesa.

Al parecer, esa supuesta infidelidad no la ha podido superar nunca Wanda Nara, quien en el pasado también fue pareja sentimental del jugador Maxi López, con quien tuvo hijos.