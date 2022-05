La novia de Paulo Dybala y sus intimidades: “Estuve dos meses sin sexo, no me pasa nada"

Paulo Dybala , figura de Juventus, y Oriana Sabatini, su novia, son unas auténticas celebridades en Argentina. Él con su carrera en el fútbol y ella, como cantante. En estos días, Sabatini viajó desde Italia a su país para hacer el lanzamiento de su nueva canción ‘325’ y allí contó algunos detalles de su relación con el volante, que de hecho tuvieron mucho picante.

“Estuve dos meses sin sexo, no me pasa nada. Lo llevo bastante bien. Podes hacer otras cosas mientras tanto. Como masturbarte”, dijo la artista en una charla con el medio 'LAM'.

Además de eso, se mostró con tranquilidad en cuanto al comportamiento de Paulo en su ausencia en Turín.

"Lo que yo tengo que hacer es confiar que él no va a contestarles o abrir esa puerta. Confío mucho en mi pareja; si no, no estaría con él”, agregó Sabatini en la misma entrevista.

